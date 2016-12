Major Lazer - Christmas Trees, Nouveau hit aux couleurs de Noël

Comme beaucoup avant eux, de nombreux artistes profitent du mois de décembre pour sortir un hit aux couleurs de Noël. Mais comme très peu avant eux, celui là détonne !

Fini les reprises du redondant et excessif titre de Mariah Carey «All I Want For Christmas Is You». Major Lazer s'est lancé dans une création Dancehall et Drum'n'Bass aux couleurs de Noël, et ça sonne super bien !



Un savant mélange, et avec goût, des ingrédients de Noël à savoir cloches, accordéons et douce mélodie !



