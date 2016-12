Le 11 décembre 2016 à 02:45 Par : Wilfried

Chaque samedi soir entre minuit et 2h c'est le Mix de l'Open Club, les Dj's Normands prennent les platines sur Tendance Ouest. Retrouvez le replay de ce samedi 10 décembre 2016 avec Julien Créance et The A.M.

Le mix de Julien Créance ce samedi 10 décembre 2016 entre minuit et 1h sur Tendance Ouest. Cette semaine, The A.M. était l'invité du Mix de l'Open Club de 1h à 2h sur Tendance Ouest. Le Mix de l'Open Club, chaque samedi soir entre minuit et 2h du matin sur Tendance Ouest.

Ecoutez tous les jours notre webradio Tendance Club