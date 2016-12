Premier championnat de Hockey en salle féminin à Caen

Hockey en salle Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016 au gymnase du Chemin Vert à Caen (Calvados), se tient un tournoi du Championnat de France de Hockey en salle féminin. C'est le premier événement du genre organisé à Caen.

Le Hockey Club Caen Venoix-Caen Étudiant Club organise ces samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016 un tournoi de hockey en salle féminin comptant pour le championnat de France de Nationale 1 (Ligue 2). C'est le premier tournoi féminin organisé à Caen (Calvados), et il se tiendra au gymnase du Chemin Vert. Michael Denis, l'un des organisateurs se réjouit : "On se porte souvent volontaires auprès de la fédération pour organiser des compétitions nationales dans d'autres catégories, ça se passe toujours bien."

Trois matchs pour les Caennaises

Le club y sera bien sûr représenté, puisque l'équipe du HCVCEC jouera samedi à 13h puis 17h20, et dimanche à 14h25. L'entrée sera gratuite, "une évidence pour un sport amateur comme le nôtre, rajoute Michael Denis, on espère réunir 100-150 personnes."

Pratique. Entrée gratuite, au gymnase du Chemin Vert, au 42-44 rue de Champagne, à Caen.

A LIRE AUSSI.

Unique en Seine-Maritime : une équipe de handball réunit joueurs valides et handicapés

Echecs: coup d'envoi du duel Carlsen-Kariakine et première nulle

Maison Blanche: Trump nomme le général James Mattis à la Défense

Les Drakkars repartent de l'avant

Sports : les résultats de ce début de week-end en Normandie