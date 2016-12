L'Agenda en Normandie : mercredi 14 décembre

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

Samedi, rendez-vous à Cherbourg en Cotentin de 14h à 21h pour le marché de Noël en extérieur dans l'artère commerçante du centre ville. De nombreuses animations sont prévues : cracheurs de feu, échassier, jongleurs, maquilleur, calèche...

Le centre aquatique de Villedieu Intercom s'anime sur le thème de Noël ce samedi. Au programme : de 14h à 15h : séance d'aquagym (venez munis de bonnet de la mère Noël, de 15h à 18h : jeux et défis pour les enfants et les adultes ; jardin aquatique pour les bébés et les enfants jusqu'à 6 ans. Toute l'après-midi : présence du Père-Noël et distributions de friandises. Tarif correspondant à une entrée normale.

CALVADOS

Ary Abittan est en spectacle au Théâtre du Casino barrière de Deauville ce samedi à partir de 21h00. C'est le “one-man-show à l’ancienne" où au lieu de raconter sa vie, il se fond dans la peau de personnages excentriques pour provoquer des cascades de rires. Infos et résa sur : casinosbarriere.com.

Samedi dès 20h, le stade Malherbe de Caen reçoit le FC Metz pour le compte de la 18ème journée du championnat de ligue 1. Billetterie et renseignements sur : smcaen.fr/accueil. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com.

ORNE

C’est bientôt Noël et quoi de mieux pour finir la saison qu’un concert entièrement dédié au « Jeune Public » qui fait aussi sourire les parents ! Pour tous les jeunes rockeurs de 6 à 99 ans, découvrez dans leur tout dernier show « The Stadium Tour » : THE WACKIDS à la tête d’une nouvelle panoplie d’instruments. Rendez-vous à La Luciole à Alençon ce samedi dès 20h. Plus d'infos sur laluciole.org.

Tout le weekend, n’hésitez pas à venir apprécier les animations de Bagnoles de l'Orne Normandie et... rencontrer le Père Noël. Restauration sur place, viennoiseries ou encore vin chaud. Le samedi Rallye au trésor à l'office de tourisme et feu d’artifice par Plein Ciel dès 19h au château.