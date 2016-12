Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 10 et 11 décembre

Retrouvez vos idées de sorties pour ce week-end des samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016 entre 9h et 12h et entre 17h et 19h, avec Fred.

MANCHE

Samedi c'est la nouvelle édition des "Culs gelés" organisée par le club d'aviron de mer de Barneville-Carteret. Inscription de 8h à 10h. Briefing à 11h. 1er départ à 12h30 : Doris, loisirs, féminines et jeunes. Course de 3 miles. 2ème départ pour la course de 6 miles à 14h. Remise des Prix à 17h.

Samedi rendez-vous à Periers pour l'ouverture des animations et des illuminations de Noël. A partir de 17h : Déambulation chantante de la chorale de Périers autour des chants de Noël et découverte des vitrines décorées des commerces de Périers.

Chalets de Noël avec buvette : vin chaud, chocolat, café, tisanes, soupe à l’oignon, tripes, saucisses grillées, crêpes et gâteaux avec boutique tenue par La Croix Rouge Française. A 20h30 : concert de la chorale de Périers à l'église de Nay.

Samedi, rendez-vous au Marché de Noël à Cérences, de 10h à 20h, Place de l’église. L'arrivée du Père-Noël est prévue à 16h30 avec possibilité de restauration sur place, crêpes et buvette. Comptez 3 € le mètre linéaire pour exposer.

Si vous êtes en manque d'idées de cadeaux pour Noël, venez fabriquer vous-même vos objets à offrir ! Un atelier "Création de cadeaux de Noël" est proposé à la médiathèque de Villedieu les Poêles ce samedi dès 14h30. C'est gratuit et ouvert à tous.

Samedi, assistez également à des chants de Noël avec la Chorale Sana Voce, à 18h, à l'église de Bréville-Sur-Mer, la participation est libre.

Samedi et dimanche participez au marché de Noël sous chapiteau sur la place Charles de Gaulle de la Haye du Puits de 10h à 18h. Visite du Père Noël, atelier maquillage et soirée jeux gratuite. Restauration et buvette sur place.

L'amicale des écoles publiques de St Pierre Eglise organise son marché de Noël et une bourse aux jouets ce dimanche de 10h à 17h30 à la salle omnisports.

Dimanche, assistez à un spectacle de Noël pour les enfants et en présence du Père Noël à la Salle des fêtes de Saint-Jean-des-Champs.

L'Ensemble Classique Briovère donne un concert à l'église de Saint Samson de Bonfossé ce dimanche à 16h.. Ce groupe composé de 5 musiciens : flûte, clarinette, cor, basson et piano consacrera son programme à MOZART. L'œuvre maîtresse du concert sera la célèbre symphonie concertante pour 4 vents et piano, mais aussi des extraits d'opéras...Entrée gratuite, participation libre.

CALVADOS

Jusqu'au 24 décembre emmenez vos enfants dans la maison du père Noël située dans la porte horloge à Vire. Le père-noël accueille les enfants jusqu'à la veille de noël... Horaires sur place ou sur la page Facebook de Vire Avenir.

Samedi de 14h à 20h et dimanche de 10h à 17h, c'est le marché de Noël au Prieuré à Saint Gabriel Brécy. Au programme : Exposition de produits artisanaux, promenade en calèche, maquillage pour enfants, village en pain d'épice. Notez également que le Père Noël sera présent.

Samedi, les Drakkars de Caen affrontent l'équipe de Nantes pour le championnat de Division 1 de hockey sur glace à la patinoire de Caen la Mer. Billetterie et renseignements sur : hockeyclubcaen.com.

Jusqu'à samedi, c'est le Salon de l'Etudiant au parc expo de Caen, rendez-vous au Hall 2 – de 9h à 18h. Le rendez-vous pour trouver votre formation et découvrir les poursuites d'études en Normandie.

Samedi, un concert de Noël est proposé par l'ensemble Gunaïkes. Cet ensemble vocal est un choeur exclusivement féminin composé de 12 choristes, et dirigé par Charline Grezel. Ce choeur a une vraie identité vocale et possède un répertoire éclectique qui aborde toutes les formes de musiques vocales religieuses ou profanes. Rendez-vous chemin de l'Eglise à Esquay sur Seulles de 20h30 à 23h.

Dimanche de 16h à 18h, le duo Zythum revient à l'Abbaye St Martin de Juaye Mondaye pour nouveau feu d'artifice... d'hiver. Ces deux jeunes artistes revisitent des grands classiques du répertoire pour leur formation originale : l'un joue du basson et chante, le deuxième tient sa partie au saxophone alto et au saxophone baryton, le tout présenté avec un zeste d'humour. C'est gratuit.

ORNE

Le film le ballon rouge est projeté à la salle Verdun de l'Aigle ce samedi dès 15h30. Couronné par une Palme d’Or du court-métrage au Festival de Cannes en 1956 c'est un court métrage qui a marqué plusieurs générations d’enfants... à faire découvrir aux vôtres.

Avec plus d’un million d’albums vendus et une première tournée jouée à guichets fermés , KENDJI vous donne rendez-vous pour vivre ENSEMBLE une nouvelle tournée dans les plus grandes villes de France. Vous pourrez le retrouver ce samedi à l'Anova d'Alençon à partir de 20h. Plus d'infos sur anova-alenconexpo.com.

Samedi dès 13h30 c'est le marché de Bazoches sur Hoene Place la Poste. Des animations gratuites sont prévues. Des chants de Noël des enfants de l'école à l'église, un spectacle du clown "Pépita" ou encore l'arrivée du Père Noël. Tout l'après-midi, stand APE avec crêpes et boissons chaudes et un vente de produits de Noël au profit de l'APE : Décorations, Gelées ou encore gâteaux réalisés par les enfants de l'école.

Samedi, c'est la traditionnelle Foire aux Dindes de Sées. Evénement incontournable des gastronomes souhaitant prendre un peu d'avance dans les préparatifs du repas de noël ! Aux côtés des traditionnelles volailles, vous découvrez nombreux produits du terroir.

Samedi et dimanche rendez-vous au Marché de Bellême. Samedi de 10h à 20h et dimanche 10h à 19h. Plus de 60 exposants avec des produits originaux pour vous donner des idées cadeaux. C'est organisé par la ville de Bellême.

Ceaucé est l'une des plus belles communes illuminées avec son thème "début du XXème siècle". Des anciennes boutiques animées par des automates, des charrues, des brabants, le sermon du prêtre, tout est prêt pour vous faire remonter le temps à partir de vendredi et jusqu'au 30 décembre. Pour vous accueillir, un stand de crêpes et vin chaud est à votre disposition devant l'église, tenu par les membres du Comité des Illumination Ceaucé Village Lumière.