Tendance Confidences avec l'ancien ministre Luc Ferry

Luc Ferry, ancien ministre de l'éducation et de la recherche se confie au micro de Jean-Luc Lefrançois pour Tendance Confidences. Comment trouver l'équilibre entre Laïcité et culture religieuse ?

Agrégé de philosophie et de sciences politiques, docteur d'Etat en sciences politiques, Luc Ferry mène d'abord une carrière d'enseignant et de philosophe. Entre 1984 et 1985, il publie les trois tomes de sa 'Philosophie politique', dont il écrit le dernier avec Alain Renaut. Après la refonte ministérielle de mars 2004, lors de laquelle il quitte ses fonctions, il est nommé président délégué du conseil d'analyse de la société (CAS) et entre au Conseil économique et social.