Sœur Agathe, religieuse et chanteuse

Sœur Agathe Dutrey, bénédictine apostolique, 36 ans. Investie aujourd’hui sur le diocèse de Nantes dans l’animation de la liturgie de l’église Sainte-Croix et dans la catéchèse, vient d'enregistrer un nouvel album : "Qui sait ?" Interview avec Jean-Luc Lefrançois.

Si tu te consacres à moi tu seras heureuse (Soeur Agathe)

" Dieu est à la porte de notre coeur, il ne peut pas s'imposer à nous. Dès qu'on lui ouvre une brèche, Il peut s'y engouffrer. " La découverte de l'amour de Dieu, Laurent Gay, aujourd'hui 50 ans et père de deux enfants, l'a expérimenté en prison après avoir été inculpé d'homicide. Bénéficiant d'un non-lieu pour cause de légitime défense, le jeune homme devait se reconstruire après l'enfer de la drogue et avoir contracté le SIDA. Malgré les ténèbres passées et la maladie, Laurent Gay chemine dans la foi grâce à la rencontre d'un visiteur de prison puis accompagné par une communauté nouvelle. Aujourd'hui marié, Laurent Gay consacre sa vie à la Nouvelle évangélisation et parcourt les écoles pour prévenir les jeunes contre les ravages de la drogue. (Quotidien La Croix)

Sœur Agathe, une vie consacrée pour chanter Dieu.